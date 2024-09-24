Кількість поранених у результаті атаки рф на Харків зросла до 35 - поліція
Київ • УНН
Внаслідок російських авіаударів по чотирьох районах Харкова загинули 3 мирних жителі, поранено 35 осіб. З початку вересня пошкоджено 266 будинків, включно з приватним сектором.
У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 35, аварійно-рятувальні роботи тривають, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
"Внаслідок ворожих авіаударів загинули троє громадян, постраждали 35 людей, серед яких неповнолітня дівчина та працівник поліції. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - повідомили в Нацполіції.
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Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, вдень росія атакувала керованими авіабомбами одразу чотири райони Харкова - Немишлянський, Київський, Салтівський та Шевченківський.
"Внаслідок цих обстрілів загинуло троє мирних жителів міста: мешканка багатоповерхівки на Північній Салтівці, працівниця хлібозаводу і перехожий, який просто стояв біля футбольного стадіону.
Понад три десятки осіб з різним ступенем тяжкості травм госпіталізовані до лікарень", - додав мер.
За його словами, "жертв було б ще більше, але частина ворожих бомб влучила у відкриту місцевість".
"Це вже третє пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок у Харкові за останні два тижні.
Загалом же з початку вересня маємо 266 пошкоджених будинків, включно з приватним сектором", - резюмував Терехов.