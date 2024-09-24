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Кількість поранених у результаті атаки рф на Харків зросла до 35 - поліція

Кількість поранених у результаті атаки рф на Харків зросла до 35 - поліція

Київ • УНН

 • 30031 перегляди

Внаслідок російських авіаударів по чотирьох районах Харкова загинули 3 мирних жителі, поранено 35 осіб. З початку вересня пошкоджено 266 будинків, включно з приватним сектором.

У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 35, аварійно-рятувальні роботи тривають, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

"Внаслідок ворожих авіаударів загинули троє громадян, постраждали 35 людей, серед яких неповнолітня дівчина та працівник поліції. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - повідомили в Нацполіції.

Додамо

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, вдень росія атакувала керованими авіабомбами одразу чотири райони Харкова - Немишлянський, Київський, Салтівський та Шевченківський.

"Внаслідок цих обстрілів загинуло троє мирних жителів міста: мешканка багатоповерхівки на Північній Салтівці, працівниця хлібозаводу і перехожий, який просто стояв біля футбольного стадіону.

Понад три десятки осіб з різним ступенем тяжкості травм госпіталізовані до лікарень", - додав мер.

За його словами, "жертв було б ще більше, але частина ворожих бомб влучила у відкриту місцевість".

"Це вже третє пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок у Харкові за останні два тижні.

Загалом же з початку вересня маємо 266 пошкоджених будинків, включно з приватним сектором", - резюмував Терехов.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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