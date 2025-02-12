Количество пожаров в экосистемах Украины выросло втрое с начала года - ГСЧС
Киев • УНН
С начала 2025 года количество пожаров в природных экосистемах Украины выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Больше всего пожаров зафиксировано во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.
Количество пожаров в природных экосистемах с начала 2025 года увеличилось, общий показатель увеличился втрое. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает УНН.
Детали
«Фактически количество пожаров, по сравнению с двумя предыдущими годами, увеличилось почти в три раза. И так же увеличилась, например, площадь этих пожаров. Если в 2024 году было 242 пожара и 45 гектаров пройдено огнем, то в 2025 году 333 гектара, и увеличение по площади примерно в семь раз. То есть по цифрам мы видим, какое аномальное количество пожаров, тем более зимой», - отметил Хорунжий.
По его словам, больше всего пожаров в природных экосистемах зафиксировано во Львовской области (171), Киевской области (105), Днепропетровской области (81), Ивано-Франковской области (63), Житомирской области (57), Ровенской области (33).
Напомним
В Одесской области в гериатрическом пансионате произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин в возрасте 53, 76, 77 лет.