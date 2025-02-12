Количество пожаров в экосистемах Украины выросло втрое с начала года - ГСЧС

ukenru
Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 17924 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 95015 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 101119 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 103166 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 104772 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 104226 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 121773 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 127690 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 124964 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 123353 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 109682 просмотра
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 109335 просмотра
Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

12 февраля, 06:00 • 44604 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 106210 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 101963 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 136183 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 137514 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 147922 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 178189 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 200373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 101963 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 106210 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 112495 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 122855 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 127377 просмотра
Актуальное
Количество пожаров в экосистемах Украины выросло втрое с начала года - ГСЧС

Количество пожаров в экосистемах Украины выросло втрое с начала года - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 1553 просмотра

Read in English

С начала 2025 года количество пожаров в природных экосистемах Украины выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Больше всего пожаров зафиксировано во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Количество пожаров в природных экосистемах с начала 2025 года увеличилось, общий показатель увеличился втрое. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает УНН.

Детали 

«Фактически количество пожаров, по сравнению с двумя предыдущими годами, увеличилось почти в три раза. И так же увеличилась, например, площадь этих пожаров. Если в 2024 году было 242 пожара и 45 гектаров пройдено огнем, то в 2025 году 333 гектара, и увеличение по площади примерно в семь раз. То есть по цифрам мы видим, какое аномальное количество пожаров, тем более зимой», - отметил Хорунжий. 

По его словам, больше всего пожаров в природных экосистемах зафиксировано во Львовской области (171), Киевской области (105), Днепропетровской области (81), Ивано-Франковской области (63), Житомирской области (57), Ровенской области (33).

Напомним 

 В Одесской области в гериатрическом пансионате произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин в возрасте 53, 76, 77 лет.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы