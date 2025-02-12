Кількість пожеж в екосистемах України зросла втричі від початку року – ДСНС

Кількість пожеж в природних екосистемах з початку 2025 року збільшилася, загальний показник збільшився втричі. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає УНН.

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"Фактично кількість пожеж, у порівнянні з двома попередніми роками, збільшилася майже у три рази. І так само збільшилася, наприклад, площа цих пожеж. Якщо у 2024 році було 242 пожежі і 45 гектарів пройдено вогнем, то у 2025 році 333 гектари, і збільшення по площі приблизно у сім разів. Тобто по цифрах ми бачимо, яка аномальна кількість пожеж, тим паче взимку", – зазначив Хорунжий.

За його словами, найбільше пожеж у природних екосистемах зафіксовано у Львівській області(171), Київській області(105), Дніпропетровській області (81), Івано-Франківській області (63), Житомирській області (57), Рівненській області (33).

Нагадаємо

В Одеській області в геріатричному пансіонаті сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє чоловіків віком 53, 76, 77 років.