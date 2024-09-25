Количество пострадавших в результате российского удара по Краматорску возросло до 19
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Краматорску погибли по меньшей мере два человека, 19 ранены. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут быть люди.
В результате российского удара по Краматорску погибли по меньшей мере два человека, также информация о 19 пострадавших. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
2 погибших и 19 раненых - такую информацию об ударе по Краматорску имеем по состоянию на 18:30. Предварительно россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами
Он также поговорил с правоохранителями и спасателями. Глава ОВА поручил городской военной администрации и соответствующим службам предоставить людям всю необходимую помощь.
Поисково-спасательная операция продолжается - под завалами вероятно могут находиться люди
Напомним,
В полиции Донетчины заявили, что 25 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, есть пострадавшие, частично разрушены многоэтажные дома.