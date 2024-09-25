Количество пострадавших в результате российского удара по Краматорску возросло до 19

В результате российского удара по Краматорску погибли по меньшей мере два человека, также информация о 19 пострадавших. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

2 погибших и 19 раненых - такую информацию об ударе по Краматорску имеем по состоянию на 18:30. Предварительно россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами - рассказал Филашкин.

Он также поговорил с правоохранителями и спасателями. Глава ОВА поручил городской военной администрации и соответствующим службам предоставить людям всю необходимую помощь.

Поисково-спасательная операция продолжается - под завалами вероятно могут находиться люди - подытожил председатель Донецкой ОГА.

Напомним,

В полиции Донетчины заявили, что 25 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, есть пострадавшие, частично разрушены многоэтажные дома.