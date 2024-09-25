Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Краматорську зросла до 19
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Краматорську загинуло щонайменше двоє людей, 19 поранено. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть бути люди.
Внаслідок російського удару по Краматорську загинуло щонайменше двоє людей, також інформація про 19 постраждалих. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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2 загиблих і 19 поранених — таку інформацію щодо удару по Краматорську маємо станом на 18:30. Попередньо росіяни вдарили двома керованими авіабомбами
Він також поговорив з правоохоронцями та рятувальниками. Голова ОВА доручив міській військовій адміністрації та відповідним службам надати людям всю необхідну допомогу.
Пошуково-рятувальна операція триває — під завалами ймовірно можуть перебувати люди
Нагадаємо
В поліції Донеччини заявили, що 25 вересня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області, є постраждалі, частково зруйновані багатоповерхові будинки.