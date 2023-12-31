Количество пострадавших в атаке врага по Харькову возросло до 28 человек
Киев • УНН
Харьков подвергся ракетным ударам и атаке беспилотника, в результате чего 28 гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения. Жилые районы и здания были значительно повреждены.
В результате вражеской атаки по Харькову пострадало 28 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.
"В Харькове было две волны обстрелов: ракетами (установлено, что в центр города прилетело две ракеты Искандер М, в Индустриальный район - 3 ракеты С300), затем БПЛА Shahed. Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские. В домах возникли пожары. Повреждены жилые многоэтажки, магазины, отель, кафе, офисные помещения, автомобили. Все профильные службы оперативно прибыли на места попаданий российских ракет и БПЛА", - сообщили в полиции.
УНН сообщал, что первый удар по центру Харькова был нанесен вечером 30 декабря.
Следователи, криминалисты, взрывотехники осмотрели места событий, собрали вещественные доказательства - обломки снарядов, опросили местных жителей. Открыты уголовные производства о нарушении законов и обычаев войны российскими военными преступниками. Кроме того, полиция взяла под охрану помещения, в которых были выбиты окна и двери - более 50 объектов. К работе ночью было привлечено около 500 полицейских.
Под обстрелами россиян в течение суток находилась Купянская, Дергачевская, Волчанская территориальные громады. По населенным пунктам враг бил из артиллерии, минометов, применял авиацию, сравнивая с землей села и поселки Харьковщины.
"В Боровой в результате обстрелов погибли 2 мирных жителей - 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Их тела достали из-под завалов полностью разрушенных частных домов", - сообщили в полиции.
Количество пострадавших в атаке врага по Харькову возросло до 28 человек
Харьков подвергся ракетным ударам и атаке беспилотника, в результате чего 28 гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения. Жилые районы и здания были значительно повреждены.
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