Количество пострадавших от удара рф по Харькову возросло до 10
Киев • УНН
В Харькове в результате российского удара пострадали 10 человек, из них 5 госпитализированы. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
В Харькове уже 10 пострадавших в результате удара российских войск, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Количество пострадавших возросло до десяти", - написал Терехов в Telegram.
"На эту минуту госпитализированы пять человек, всего медики оказали помощь уже 10 пострадавшим", - отметил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам главы ОВА, экстренные службы работают на месте над ликвидацией последствий.
В Харькове взрыв, на месте "прилета" пожар - мэр25 нояб. 2024, 06:37 • 6771 просмотр