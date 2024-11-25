Количество пострадавших от удара рф по Харькову возросло до 10

В Харькове уже 10 пострадавших в результате удара российских войск, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Количество пострадавших возросло до десяти", - написал Терехов в Telegram.

"На эту минуту госпитализированы пять человек, всего медики оказали помощь уже 10 пострадавшим", - отметил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам главы ОВА, экстренные службы работают на месте над ликвидацией последствий.

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