Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек
Киев • УНН
В результате атаки рф в Полтаве пострадали 17 человек, среди которых 4 детей, 7 человек погибли. Спасатели помогли 22 лицам, включая пожилого мужчину, заблокированного в квартире разрушенной многоэтажки.
В результате атаки рф количество пострадавших в Полтаве возросло до 17, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"Полтава: до 17 человек увеличилось количество пострадавших. Из них 4 детей - в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Погибли 7 человек. Спасены - 22", - говорится в сообщении.
Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 152 лицам, из них 4 - дети.
Добавим
Кроме того, спасатели обнародовали щемящее видео спасения пожилого мужчины, который был заблокирован в квартире.
"Изуродованная многоэтажка после ракетного удара. На верхнем этаже - пожилой мужчина, заблокированный в своей квартире. Руины, страх... Осторожно, шаг за шагом, спасатели спускают раненого вниз: живой, спасенный", - отметили в ГСЧС.