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СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 131021 просмотра

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Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

Киев  •  УНН

 • 2613 просмотра

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В результате атаки рф в Полтаве пострадали 17 человек, среди которых 4 детей, 7 человек погибли. Спасатели помогли 22 лицам, включая пожилого мужчину, заблокированного в квартире разрушенной многоэтажки.

В результате атаки рф количество пострадавших в Полтаве возросло до 17, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Полтава: до 17 человек увеличилось количество пострадавших. Из них 4 детей - в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Погибли 7 человек. Спасены - 22", - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 152 лицам, из них 4 - дети.

Добавим

Кроме того, спасатели обнародовали щемящее видео спасения пожилого мужчины, который был заблокирован в квартире.

"Изуродованная многоэтажка после ракетного удара. На верхнем этаже - пожилой мужчина, заблокированный в своей квартире. Руины, страх... Осторожно, шаг за шагом, спасатели спускают раненого вниз: живой, спасенный", - отметили в ГСЧС.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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