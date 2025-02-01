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Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтаві зросла до 17 осіб

Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтаві зросла до 17 осіб

Київ • УНН

 • 46396 перегляди

Внаслідок атаки РФ у Полтаві постраждало 17 осіб, серед яких 4 дітей, 7 людей загинули. Рятувальники допомогли 22 особам, включаючи літнього чоловіка, заблокованого у квартирі зруйнованої багатоповерхівки.

У результаті атаки рф кількість постраждалих у Полтаві зросла до 17, передає УНН із посиланням на ДСНС.

"Полтава: до 17 осіб збільшилася кількість постраждалих. З них 4 дітей - віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Загинули 7 людей. Врятовано - 22", - йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 152 особам, з них 4 - діти.

Додамо

Крім того, рятувальники оприлюднили щемке відео порятунку літнього чоловіка, який був заблокований у квартирі.

"Понівечена багатоповерхівка після ракетного удару. На верхньому поверсі – літній чоловік, заблокований у своїй квартирі. Руїни, страх... Обережно, крок за кроком, рятувальники спускають пораненого вниз: живий, врятований", - зазначили у ДСНС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
poltavaПолтава

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