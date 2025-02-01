Кількість постраждалих від ракетного удару по Полтаві зросла до 17 осіб
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ у Полтаві постраждало 17 осіб, серед яких 4 дітей, 7 людей загинули. Рятувальники допомогли 22 особам, включаючи літнього чоловіка, заблокованого у квартирі зруйнованої багатоповерхівки.
У результаті атаки рф кількість постраждалих у Полтаві зросла до 17, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Полтава: до 17 осіб збільшилася кількість постраждалих. З них 4 дітей - віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Загинули 7 людей. Врятовано - 22", - йдеться у повідомленні.
Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 152 особам, з них 4 - діти.
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Крім того, рятувальники оприлюднили щемке відео порятунку літнього чоловіка, який був заблокований у квартирі.
"Понівечена багатоповерхівка після ракетного удару. На верхньому поверсі – літній чоловік, заблокований у своїй квартирі. Руїни, страх... Обережно, крок за кроком, рятувальники спускають пораненого вниз: живий, врятований", - зазначили у ДСНС.