Количество пострадавших от атаки рф на Павлоград возросло до 55
Киев • УНН
В результате российской атаки на Павлоград на Днепропетровщине пострадали 55 человек, один человек погиб. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.
В результате атаки российских войск на Павлоград в Днепропетровской области пострадали 55 человек, один человек погиб, аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
До 55 человек возросло количество пострадавших в результате российской атаки по Павлограду, что на Днепропетровщине. Погиб 1 человек. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются
Удар по Павлограду: росіяни запустили по місту одразу п'ять балістичних ракет 6 сентября 2024, 10:31 • 34216 просмотров