Кількість постраждалих від атаки рф на Павлоград зросла до 55
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Павлоград на Дніпропетровщині постраждало 55 осіб, одна людина загинула. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.
Внаслідок атаки російських військ на Павлоград на Дніпропетровщині постраждало 55 осіб, одна людина загинула, аварійно-рятувальні роботи продовжуються, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
До 55 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Загинула 1 людина. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають
Удар по Павлограду: росіяни запустили по місту одразу п'ять балістичних ракет 06.09.24, 13:31 • 38163 перегляди