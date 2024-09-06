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Кількість постраждалих від атаки рф на Павлоград зросла до 55

Кількість постраждалих від атаки рф на Павлоград зросла до 55

Київ • УНН

 • 41086 перегляди

Внаслідок російської атаки на Павлоград на Дніпропетровщині постраждало 55 осіб, одна людина загинула. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.

Внаслідок атаки російських військ на Павлоград на Дніпропетровщині постраждало 55 осіб, одна людина загинула, аварійно-рятувальні роботи продовжуються, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

До 55 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Загинула 1 людина. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають

- повідомили у ДСНС у Telegram.

Удар по Павлограду: росіяни запустили по місту одразу п'ять балістичних ракет 06.09.24, 13:31 • 38163 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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