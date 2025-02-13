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Количество пострадавших в результате наезда автомобиля в Мюнхене увеличилось до 20

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля в Мюнхене увеличилось до 20

Киев  •  УНН

 • 8050 просмотра

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В немецком городе Мюнхен произошел наезд автомобиля на людей. По данным местной полиции, количество пострадавших увеличилось до как минимум 20 человек.

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля в немецком Мюнхене увеличилось как минимум до 20 человек, сообщили в мюнхенской полиции, пишет УНН.

В настоящее время спасатели оказывают помощь примерно 20 пострадавшим. Информации о степени тяжести травм у нас пока нет

- сообщили в полиции Мюнхена.

Поэтому, как указано, в том числе используются спасательные вертолеты.

Напомним

В центре Мюнхена автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие. Водитель задержан на месте происшествия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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