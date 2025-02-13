Количество пострадавших в результате наезда автомобиля в Мюнхене увеличилось до 20
Киев • УНН
В немецком городе Мюнхен произошел наезд автомобиля на людей. По данным местной полиции, количество пострадавших увеличилось до как минимум 20 человек.
Количество пострадавших в результате наезда автомобиля в немецком Мюнхене увеличилось как минимум до 20 человек, сообщили в мюнхенской полиции, пишет УНН.
В настоящее время спасатели оказывают помощь примерно 20 пострадавшим. Информации о степени тяжести травм у нас пока нет
Поэтому, как указано, в том числе используются спасательные вертолеты.
Напомним
В центре Мюнхена автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие. Водитель задержан на месте происшествия.