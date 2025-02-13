Кількість постраждалих через наїзд авто у Мюнхені зросла до 20

Кількість постраждалих через наїзд автомобіля у німецькому Мюнхені збільшилася щонайменше до 20 осіб, повідомили у мюнхенській поліції, пише УНН.

Наразі рятувальники надають допомогу близько 20 постраждалим. Інформації про ступінь тяжкості травм у нас поки немає