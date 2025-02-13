Кількість постраждалих через наїзд авто у Мюнхені зросла до 20
Київ • УНН
У німецькому місті Мюнхен стався наїзд автомобіля на людей. За даними місцевої поліції, кількість постраждалих зросла до щонайменше 20 осіб.
Кількість постраждалих через наїзд автомобіля у німецькому Мюнхені збільшилася щонайменше до 20 осіб, повідомили у мюнхенській поліції, пише УНН.
Наразі рятувальники надають допомогу близько 20 постраждалим. Інформації про ступінь тяжкості травм у нас поки немає
Тому, як вказано, у тому числі використовуються рятувальні вертольоти.
Нагадаємо
У центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у групу людей, є постраждалі. Водія затримано на місці події.