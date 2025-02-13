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15 березня, 13:44 • 187755 перегляди

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15 березня, 13:22 • 151271 перегляди

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15 березня, 13:08 • 141310 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Кількість постраждалих через наїзд авто у Мюнхені зросла до 20

Кількість постраждалих через наїзд авто у Мюнхені зросла до 20

Київ • УНН

 • 34995 перегляди

У німецькому місті Мюнхен стався наїзд автомобіля на людей. За даними місцевої поліції, кількість постраждалих зросла до щонайменше 20 осіб.

Кількість постраждалих через наїзд автомобіля у німецькому Мюнхені збільшилася щонайменше до 20 осіб, повідомили у мюнхенській поліції, пише УНН.

Наразі рятувальники надають допомогу близько 20 постраждалим. Інформації про ступінь тяжкості травм у нас поки немає

- повідомили у поліції Мюнхена у X.

Тому, як вказано, у тому числі використовуються рятувальні вертольоти.

Нагадаємо

У центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у групу людей, є постраждалі. Водія затримано на місці події.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
miunkhenМюнхен
nimechchynaНімеччина

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