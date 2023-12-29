Количество погибших в Киеве возросло до пяти - КГВА
Киев • УНН
Пятеро погибших, тридцать раненых в Киеве в результате российского ракетного удара; поисковые работы продолжаются.
Тело еще одного погибшего обнаружили спасатели. На данный момент от ракетной атаки РФ погибли уже пятеро жителей столицы. Об этом сообщает УНН с ссылкой на информацию Киевской городской военной администрации.
Детали
В Киеве возросло число погибших в результате российского ракетного удара. Согласно информации начальника КГВА Сергея Попко, спасатели обнаружили тело пятого погибшего.
Уточнения последствий ракетного удара по столице. К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5
Согласно информации по состоянию на 15:35, в Киеве, в результате ракетного удара:
- погибло 5 человек;
- пострадало 30 человек.
Поисково-спасательная
операция еще продолжается.
Напомним,
УНН сообщал, что Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки российских войск погибли четыре человека, пострадали 30 человек.
Во Львове в результате ракетного обстрела погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый29 декабрь 2023, 13:52 • 4663 просмотра
Количество погибших в Киеве возросло до пяти - КГВА
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