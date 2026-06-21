Количество подтвержденных случаев Эболы в Конго приблизилось к тысяче
Киев • УНН
В ДР Конго количество подтвержденных случаев Эболы выросло до 956, за сутки добавилось 23 новых. Болезнь унесла жизни 247 человек, среди инфицированных 75 медицинских работников.
В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло до 956. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным властей страны, по состоянию на субботу болезнь унесла жизни 247 человек. Днем ранее сообщалось о 933 подтвержденных случаях и 245 смертях.
Таким образом, только за сутки количество подтвержденных заражений возросло на 23 случая.
Среди инфицированных есть медицинские работники
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с начала нынешней вспышки Эболы в Конго заразились по меньшей мере 75 медицинских работников.
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Эбола является тяжелым вирусным заболеванием, которое передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных и может приводить к высокой смертности.
В настоящее время власти страны и международные организации продолжают меры по сдерживанию распространения инфекции.
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