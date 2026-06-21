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Количество подтвержденных случаев Эболы в Конго приблизилось к тысяче

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В ДР Конго количество подтвержденных случаев Эболы выросло до 956, за сутки добавилось 23 новых. Болезнь унесла жизни 247 человек, среди инфицированных 75 медицинских работников.

Количество подтвержденных случаев Эболы в Конго приблизилось к тысяче

В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола возросло до 956. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным властей страны, по состоянию на субботу болезнь унесла жизни 247 человек. Днем ранее сообщалось о 933 подтвержденных случаях и 245 смертях.

Таким образом, только за сутки количество подтвержденных заражений возросло на 23 случая.

Среди инфицированных есть медицинские работники

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с начала нынешней вспышки Эболы в Конго заразились по меньшей мере 75 медицинских работников.

В лагере для переселенцев в Конго зафиксировали более 30 смертей, часть случаев связана с Эболой20.06.26, 22:00 • 3766 просмотров

Эбола является тяжелым вирусным заболеванием, которое передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных и может приводить к высокой смертности.

В настоящее время власти страны и международные организации продолжают меры по сдерживанию распространения инфекции.

В Конго уже 75 медиков заразились Эболой, 17 из них умерли - ВОЗ20.06.26, 00:57 • 3830 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира