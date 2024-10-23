Количество обстрелов Сумщины по сравнению с прошлым годом выросло вдвое - ОВА

С начала года оккупанты обстреляли 16 тыс. раз Сумскую область, что вдвое больше, чем за весь 2023 год. Больше всего обстрелов пришлось на сентябрь. Об этом рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.

Вражеские действия направлены исключительно на гражданскую инфраструктуру. Прежде всего, это касается энергетики, газоснабжения, то есть бьются объекты энергетические. Вообще ситуация в Сумской области, по сравнению с прошлым... вдвое увеличилось количество обстрелов по сравнению с прошлым годом, то есть это уже 16 тыс. В 100 раз больше ракетных ударов, в десятки раз больше "шахеды" и FPV-дронов