Количество обстрелов Сумщины по сравнению с прошлым годом выросло вдвое - ОВА

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С начала года оккупанты обстреляли Сумскую область 16 тыс. раз, что вдвое больше, чем за весь 2023 год. Больше всего обстрелов пришлось на сентябрь, когда было зафиксировано около 160 атак.

С начала года оккупанты обстреляли 16 тыс. раз Сумскую область, что вдвое больше, чем за весь 2023 год. Больше всего обстрелов пришлось на сентябрь. Об этом рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.

Вражеские действия направлены исключительно на гражданскую инфраструктуру. Прежде всего, это касается энергетики, газоснабжения, то есть бьются объекты энергетические. Вообще ситуация в Сумской области, по сравнению с прошлым... вдвое увеличилось количество обстрелов по сравнению с прошлым годом, то есть это уже 16 тыс. В 100 раз больше ракетных ударов, в десятки раз больше "шахеды" и FPV-дронов 

- сказал Артюх.

Он отметил, что больше всего обстрелов было в сентябре, которых зафиксировали около 160. Также за этот год над Сумщиной было уничтожено около 400 "шахедов".

Напомним

Вследствие российского обстрела энергообъекта в Белопольском районе Сумской области 21 тысяча потребителей остались без электричества.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война