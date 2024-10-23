Кількість обстрілів Сумщини в порівнянні із минулим роком зросла вдвічі - ОВА
Київ • УНН
З початку року окупанти обстріляли Сумську область 16 тис. разів, що вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Найбільше обстрілів припало на вересень, коли було зафіксовано близько 160 атак.
З початку року окупанти обстріляли 16 тис. разів Сумську область, що вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Найбільше обстрілів припало на вересень. Про це розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ворожі дії направлені виключно на цивільну інфраструктуру. Перш за все, це стосується енергетики, газопостачання, тобто б’ються об’єкти енергетичні. Взагалі ситуація в Сумській області, в порівнянні з минулим… вдвічі збільшилася кількість обстрілів в порівнянні з минулим роком, тобто це вже 16 тис. В 100 разів більше ракетних ударів, в десятки разів більше "шахеди" та FPV-дронів
Він зазначив, що найбільше обстрілів було у вересні, яких зафіксували близько 160. Також за цей рік над Сумщиною було знищено близько 400 "шахедів".
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Внаслідок російського обстрілу енергооб'єкта в Білопільському районі Сумської області 21 тисяча споживачів залишилися без електрики.