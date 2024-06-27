Количество людей, которые мобилизуются, возросло - Лазуткин

Количество мобилизованных растет, и процесс приобретает новую интенсивность. Хотя конкретные цифры не раскрываются, динамика положительная по сравнению с мартом этого года. Об этом сообщил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Можем говорить однозначно, что сейчас выросло количество людей, которые мобилизуются. Процесс приобрел другую интенсивность, мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная... вскоре, эти люди помогут защищать государство и это очень важно - добавил он.

Дмитрий Лазуткин говорит, что динамика улучшается по сравнению с мартом этого года.

"Также растет количество людей, которые приходят именно по проектам рекрутинга", - добавил он.

Напомним

Среди тех граждан, которые уже обновили свои данные, более 1 миллиона военнообязанных годны к призыву.