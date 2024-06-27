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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество людей, которые мобилизуются, возросло - Лазуткин

Количество людей, которые мобилизуются, возросло - Лазуткин

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 07:27  •  4294 просмотра

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По сравнению с мартом количество мобилизованных в Украине возросло и этот процесс приобрел новую интенсивность, хотя конкретных цифр не разглашают.

Количество мобилизованных растет, и процесс приобретает новую интенсивность. Хотя конкретные цифры не раскрываются, динамика положительная по сравнению с мартом этого года. Об этом сообщил спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Можем говорить однозначно, что сейчас выросло количество людей, которые мобилизуются. Процесс приобрел другую интенсивность, мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная... вскоре, эти люди помогут защищать государство и это очень важно

- добавил он.

Дмитрий Лазуткин говорит, что динамика улучшается по сравнению с мартом этого года.

"Также растет количество людей, которые приходят именно по проектам рекрутинга", - добавил он.

Напомним

Среди тех граждан, которые уже обновили свои данные, более 1 миллиона военнообязанных годны к призыву. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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