Кількість людей, які мобілізуються, зросла – Лазуткін
Київ • УНН
У порівнянні з березнем кількість мобілізованих в Україні зросла і цей процес набув нової інтенсивності, хоча конкретних цифр не розголошують.
Кількість мобілізованих зростає, і процес набуває нової інтенсивності. Хоча конкретні цифри не розкриваються, динаміка є позитивною порівняно з березнем цього року. Про це повідомив речник МОУ Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються. Процес набув іншої інтенсивності, ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна… Невдовзі, ці люди допоможуть боронити державу і це дуже важливо
Дмитро Лазуткін каже, що динаміка покращується у порівнянні з березнем цього року.
"Також зростає кількість людей, які приходять саме за проектами рекрутингу", - додав він.
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