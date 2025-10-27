Число долгов украинцев растет: взыскивается лишь 20% производств, еще часть — закрывается без возмещения

Статистика долгов украинцев по государственным данным из основных публичных реестров в 2025 году остается неутешительной. Накапливаются дела прошлых периодов, увеличивая общую долговую численность. В то же время некоторые производства остаются без реализации возмещения.

Информирует УНН со ссылкой на Оpendatabot.

Подробности

В 2025-м, за первые полгода, на взыскание исполнителям было передано 5 318 969 исполнительных производств.

1,75 млн - это новые долги;

3,7 млн - то, что перешло в 2025 год, с предыдущих лет.

По данным Оpendatabot, фактически взыскали долги только в 1,1 млн случаев на сумму 15,11 млрд грн. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Последнее объясняется тем, что некоторые долги были закрыты из-за невозможности реально взыскать деньги. Фактически было выполнено каждое пятое производство, подытоживает Оpendatabot.

Выводы только по первому полугодию, оценку заранее делать рано, но статистика предыдущих лет свидетельствует, что в среднем, выполнялось каждое третье производство. По данным портала, единственным исключением стал 2022 год - первый во времена полномасштабного вторжения. Тогда этот показатель упал до каждого пятого за год.

Справка

Из года в год, реально взысканные суммы уменьшаются. Открытие исполнительного производства вовсе не гарантирует, что истец получит свои средства.

За полгода 2025 с одной гривны долга исполнителям удалось взыскать менее копейки с каждой гривны долга. - объясняет Оpendatabot.

В то же время объясняют, что в предыдущие годы эта сумма колебалась.

до 2022 года удавалось получить 2,6 коп с каждой гривны долга;

в первый год полномасштабного показатель ожидаемо упал до 1,6 коп с гривны;

в 2023 ситуация улучшилась до 3 коп с грн долга.

Подавляющее большинство, около 88% производств в 2025 году реализуют государственные исполнители - 983 тыс. производств.

На частных исполнителей приходится 130 тыс. производств (12%).

41% (6,12 млрд грн) от всех взысканных средств приходится на частных исполнителей, тогда как на государственных — 51% или 8,99 млрд грн. - говорится в материале Оpendatabot.

Напомним

По состоянию на лето 2025 года, в Украине зафиксировано 35 471 долг по заработной плате, что на 11% больше, чем в конце 2021 года. В общей сложности 1 983 компании задолжали работникам, лидерами являются государственные предприятия.

