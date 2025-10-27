Число долгов украинцев растет: взыскивается лишь 20% производств, еще часть — закрывается без возмещения

$42.000.10
48.770.22
ukenru
08:31 • 1026 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 10404 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 13419 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 13718 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 54302 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 51758 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45420 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47761 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29129 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 22491 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева26 октября, 23:33 • 28647 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 29230 просмотра
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 27779 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС03:48 • 20083 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 28185 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 62632 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 88141 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 108522 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 91696 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 111504 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 29329 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 56458 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 63315 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 63026 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 63275 просмотра
Число долгов украинцев растет: взыскивается лишь 20% производств, еще часть — закрывается без возмещения

Киев • УНН

 • 1688 просмотра

За первые полгода 2025 года на взыскание исполнителям передано 5,3 млн производств, из которых 1,75 млн — новые долги. Фактически взысканы долги лишь в 1,1 млн случаев на сумму 15,11 млрд грн, при этом 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн завершены без возмещения из-за невозможности взыскания.

Число долгов украинцев растет: взыскивается лишь 20% производств, еще часть — закрывается без возмещения

Статистика долгов украинцев по государственным данным из основных публичных реестров в 2025 году остается неутешительной. Накапливаются дела прошлых периодов, увеличивая общую долговую численность. В то же время некоторые производства остаются без реализации возмещения. 

Информирует УНН со ссылкой на Оpendatabot.

Подробности

В 2025-м, за первые полгода, на взыскание исполнителям было передано 5 318 969 исполнительных производств. 

  • 1,75 млн - это новые долги;
    • 3,7 млн - то, что перешло в 2025 год, с предыдущих лет.

      По данным Оpendatabot, фактически взыскали долги только в 1,1 млн случаев на сумму 15,11 млрд грн. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Последнее объясняется тем, что некоторые долги были закрыты из-за невозможности реально взыскать деньги. Фактически было выполнено каждое пятое производство, подытоживает Оpendatabot.

      Выводы только по первому полугодию, оценку заранее делать рано, но статистика предыдущих лет свидетельствует, что в среднем, выполнялось каждое третье производство. По данным портала, единственным исключением стал 2022 год - первый во времена полномасштабного вторжения. Тогда этот показатель упал до каждого пятого за год.

      Справка

      Из года в год, реально взысканные суммы уменьшаются. Открытие исполнительного производства вовсе не гарантирует, что истец получит свои средства.

      За полгода 2025 с одной гривны долга исполнителям удалось взыскать менее копейки с каждой гривны долга.

      - объясняет Оpendatabot.

      В то же время объясняют, что в предыдущие годы эта сумма колебалась.

      • до 2022 года удавалось получить 2,6 коп с каждой гривны долга;
        • в первый год полномасштабного показатель ожидаемо упал до 1,6 коп с гривны;
          • в 2023 ситуация улучшилась до 3 коп с грн долга.

            Подавляющее большинство, около 88% производств в 2025 году реализуют государственные исполнители - 983 тыс. производств.

            На частных исполнителей приходится 130 тыс. производств (12%).

            41% (6,12 млрд грн) от всех взысканных средств приходится на частных исполнителей, тогда как на государственных — 51% или 8,99 млрд грн.

            - говорится в материале Оpendatabot.

            Напомним

            По состоянию на лето 2025 года, в Украине зафиксировано 35 471 долг по заработной плате, что на 11% больше, чем в конце 2021 года. В общей сложности 1 983 компании задолжали работникам, лидерами являются государственные предприятия.

            Игорь Тележников

