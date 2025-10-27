Кількість боргів українців зростає: стягується лише 20% проваджень, ще частина - закривається без відшкодування

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
08:41 • 3620 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 6244 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 12247 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 15151 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 15274 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 54891 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 52242 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45511 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 47832 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29181 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.5м/с
75%
739мм
Популярнi новини
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 30079 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 31333 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist27 жовтня, 02:14 • 29302 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС03:48 • 21626 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo04:17 • 29734 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 64160 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 89649 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 109830 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 92983 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 112721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Дніпропетровська область
Суми
Реклама
УНН Lite
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 31484 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 57200 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 64007 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 63691 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 63918 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Кількість боргів українців зростає: стягується лише 20% проваджень, ще частина - закривається без відшкодування

Київ • УНН

 • 2034 перегляди

За перші пів року 2025 року на стягнення виконавцям передано 5,3 млн проваджень, з яких 1,75 млн — нові борги. Фактично стягнуто борги лише у 1,1 млн випадків на суму 15,11 млрд грн, при цьому 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн завершено без відшкодування через неможливість стягнення.

Кількість боргів українців зростає: стягується лише 20% проваджень, ще частина - закривається без відшкодування

Статистика боргів українців за державними даними з основних публічних реєстрів, у 2025 році залишається невтішна. Накопичуються справи з минулих періодів, збільшуючи загальну боргову чисельність. Водночас деякі провадження залишаються без реалізації відшкодування. 

Інформує УНН із посиланням на Оpendatabot.

Деталі

У 2025-му, за перші пів року, на стягнення виконавцям було передано 5 318 969 виконавчих проваджень. 

  • 1,75 млн - це нові борги;
    • 3,7 млн - те, що перейшло у 2025 рік, з попередніх років.

      За даними Оpendatabot, фактично стягнули борги лише у 1,1 млн випадків на суму 15,11 млрд грн. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Останнє пояснюється тим, що деякі борги було закрито через неможливість реально стягнути гроші. Фактично було виконано кожне п’яте провадження, підсумовує Оpendatabot.

      Висновки лише по першому півріччю, оцінку заздалегідь робити зарано, але статистика попередніх років свідчить, що у середньому, виконувалось кожне третє провадження. За даними порталу, єдиним винятком став 2022 рік - перший у часи повномасштабного вторгнення. Тоді цей показник впав до кожного п’ятого за рік.

      Довідково

      Рік у рік, реально стягнуті суми зменшуються. Відкриття виконавчого провадження зовсім не гарантує, що позивач отримає свої кошти.

      За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу.

      - пояснює Оpendatabot.

      Водночас пояснюють, що у попередні роки ця сума коливалась.

      • до 2022 року вдавалось здобути 2,6 коп з кожної гривні боргу;
        • у перший рік повномасштабної показник очікувано впав до 1,6 коп з гривні;
          • у 2023 ситуація покращилась до 3 коп з грн боргу.

            Переважну більшість, близько 88% проваджень у 2025 році реалізують державні виконавці - 983 тис. проваджень.

            На приватних виконавців припадає 130 тис. проваджень (12%).

            41% (6,12 млрд грн) від усіх стягнутих коштів припадає на приватних виконавців, тоді як на державних — 51% або 8,99 млрд грн.

            - ідеться у матеріалі Оpendatabot.

            Нагадаємо

            Станом на літо 2025 року, в Україні зафіксовано 35 471 борг із заробітної плати, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували працівникам, лідерами є державні підприємства.

            Борг із зарплати у росії сягнув 1,95 млрд рублів: кому заборгували найбільше та чому24.10.25, 16:02 • 2655 переглядiв

            Ігор Тележніков

            СуспільствоЕкономіка
            Воєнний стан
            Війна в Україні