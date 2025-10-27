Кількість боргів українців зростає: стягується лише 20% проваджень, ще частина - закривається без відшкодування

За перші пів року 2025 року на стягнення виконавцям передано 5,3 млн проваджень, з яких 1,75 млн — нові борги. Фактично стягнуто борги лише у 1,1 млн випадків на суму 15,11 млрд грн, при цьому 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн завершено без відшкодування через неможливість стягнення.