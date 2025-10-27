Кількість боргів українців зростає: стягується лише 20% проваджень, ще частина - закривається без відшкодування
Київ • УНН
За перші пів року 2025 року на стягнення виконавцям передано 5,3 млн проваджень, з яких 1,75 млн — нові борги. Фактично стягнуто борги лише у 1,1 млн випадків на суму 15,11 млрд грн, при цьому 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн завершено без відшкодування через неможливість стягнення.
Статистика боргів українців за державними даними з основних публічних реєстрів, у 2025 році залишається невтішна. Накопичуються справи з минулих періодів, збільшуючи загальну боргову чисельність. Водночас деякі провадження залишаються без реалізації відшкодування.
Інформує УНН із посиланням на Оpendatabot.
Деталі
У 2025-му, за перші пів року, на стягнення виконавцям було передано 5 318 969 виконавчих проваджень.
- 1,75 млн - це нові борги;
- 3,7 млн - те, що перейшло у 2025 рік, з попередніх років.
За даними Оpendatabot, фактично стягнули борги лише у 1,1 млн випадків на суму 15,11 млрд грн. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Останнє пояснюється тим, що деякі борги було закрито через неможливість реально стягнути гроші. Фактично було виконано кожне п’яте провадження, підсумовує Оpendatabot.
Висновки лише по першому півріччю, оцінку заздалегідь робити зарано, але статистика попередніх років свідчить, що у середньому, виконувалось кожне третє провадження. За даними порталу, єдиним винятком став 2022 рік - перший у часи повномасштабного вторгнення. Тоді цей показник впав до кожного п’ятого за рік.
Довідково
Рік у рік, реально стягнуті суми зменшуються. Відкриття виконавчого провадження зовсім не гарантує, що позивач отримає свої кошти.
За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу.
Водночас пояснюють, що у попередні роки ця сума коливалась.
- до 2022 року вдавалось здобути 2,6 коп з кожної гривні боргу;
- у перший рік повномасштабної показник очікувано впав до 1,6 коп з гривні;
- у 2023 ситуація покращилась до 3 коп з грн боргу.
Переважну більшість, близько 88% проваджень у 2025 році реалізують державні виконавці - 983 тис. проваджень.
На приватних виконавців припадає 130 тис. проваджень (12%).
41% (6,12 млрд грн) від усіх стягнутих коштів припадає на приватних виконавців, тоді як на державних — 51% або 8,99 млрд грн.
Нагадаємо
Станом на літо 2025 року, в Україні зафіксовано 35 471 борг із заробітної плати, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували працівникам, лідерами є державні підприємства.
Борг із зарплати у росії сягнув 1,95 млрд рублів: кому заборгували найбільше та чому24.10.25, 16:02 • 2655 переглядiв