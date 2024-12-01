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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество дезертиров в ВСУ за 10 месяцев превысило показатели двух лет - FT

Количество дезертиров в ВСУ за 10 месяцев превысило показатели двух лет - FT

Киев  •  УНН

 • 5138 просмотра

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За 10 месяцев 2024 года открыто 60 000 дел о дезертирстве, что вдвое больше, чем за предыдущие два года. Основными причинами являются отсутствие ротации и истощение военных на передовой.

За первые 10 месяцев этого года из Сил обороны Украины дезертировало больше солдат, чем за предыдущие два года войны. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Как пишет FT, с января по октябрь этого года украинские прокуроры возбудили 60 000 дел против солдат за самовольное оставление позиций, что почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

FT приводит в пример сотни пехотинцев из 123-й бригады, которые в конце октября самовольно вернулись из Угледара в Николаевскую область и стали публично требовать больше оружия. По данным местных властей, некоторые из дезертиров с тех пор вернулись на фронт, другие сбежали, а несколько человек находятся под стражей.

В среднем около 12 человек ежемесячно сбегают с военных сборов в Польше, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников польской Службы безопасности.

По словам военных аналитиков, неспособность Украины обеспечить ротацию и дать отдохнуть уставшим на фронте военным приводит к потерям и отпугивает тех, кто иначе мог бы быть призван, говорится в материале.

Офицер 123 бригады рассказал Financial Times, что за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации.

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО29 окт. 2024, 11:24 • 130204 просмотра

Хотя вооруженные силы Украины насчитывают около 1 млн человек, только около 350 000 участвуют в боевых действиях. Истощенные бойцы - как пехотинцы, так и штурмовики-составляют большинство случаев дезертирства, говорит чиновник генерального штаба Украины.

В связи с быстрым продвижением россии на восточном фронте аналитики предупреждают, что Украина теряет территорию, которую, возможно, не сможет вернуть в ближайшее время. Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, подсчитал, что в 2024 году россия захватит 2700 кв. км, тогда как в прошлом году эта территория составляла всего 465 кв. км. 

"Каким оружием они будут воевать?"- Зеленский резко высказался о призывах партнеров снизить мобилизационный возраст30 нояб. 2024, 11:55 • 20265 просмотров

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые покинули воинские части или дезертировали.

Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут вернуться к службе к 2025 году. По возвращении командир имеет 72 часа для возобновления контракта, а уголовное производство будет закрыто.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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