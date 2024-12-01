Количество дезертиров в ВСУ за 10 месяцев превысило показатели двух лет - FT

За первые 10 месяцев этого года из Сил обороны Украины дезертировало больше солдат, чем за предыдущие два года войны. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Как пишет FT, с января по октябрь этого года украинские прокуроры возбудили 60 000 дел против солдат за самовольное оставление позиций, что почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

FT приводит в пример сотни пехотинцев из 123-й бригады, которые в конце октября самовольно вернулись из Угледара в Николаевскую область и стали публично требовать больше оружия. По данным местных властей, некоторые из дезертиров с тех пор вернулись на фронт, другие сбежали, а несколько человек находятся под стражей.

В среднем около 12 человек ежемесячно сбегают с военных сборов в Польше, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников польской Службы безопасности.

По словам военных аналитиков, неспособность Украины обеспечить ротацию и дать отдохнуть уставшим на фронте военным приводит к потерям и отпугивает тех, кто иначе мог бы быть призван, говорится в материале.

Офицер 123 бригады рассказал Financial Times, что за три года войны в его подразделении не было ни одной ротации.

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Хотя вооруженные силы Украины насчитывают около 1 млн человек, только около 350 000 участвуют в боевых действиях. Истощенные бойцы - как пехотинцы, так и штурмовики-составляют большинство случаев дезертирства, говорит чиновник генерального штаба Украины.

В связи с быстрым продвижением россии на восточном фронте аналитики предупреждают, что Украина теряет территорию, которую, возможно, не сможет вернуть в ближайшее время. Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, подсчитал, что в 2024 году россия захватит 2700 кв. км, тогда как в прошлом году эта территория составляла всего 465 кв. км.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые покинули воинские части или дезертировали.



Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть или дезертировавшие, могут вернуться к службе к 2025 году. По возвращении командир имеет 72 часа для возобновления контракта, а уголовное производство будет закрыто.