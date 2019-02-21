Стало известно, когда и сколько украинцы будут отдыхать весной

Весной будет три выходных подряд в марте по случаю Международного женского дня и пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и Дня труда (1 мая).

Праздники в марте: пятница, 8 марта - Международный женский день, остальные дни - суббота и воскресенье, 9-10 марта.

Праздники и дополнительные выходные в апреле: воскресенье, 28 апреля - Пасха, 27 апреля - 1 мая - выходные дни.

29 апреля - понедельник, выходной в честь Пасхи; - 30 апреля - суббота - выходной, который придется отработать в субботу, 11 мая.

Праздники в мае: среда, 1 мая - День труда, выходной. Кроме 1 мая - День труда (среда), выходным будет и 9 мая, День победы, который приходится на четверг.

Напомним, в феврале 2019 года официально дополнительных выходных нет.