В феврале дополнительных выходных не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В феврале 2019 года официально выходными днями назначены субботы и воскресенья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины.
В распоряжении о переносе рабочих дней в 2019 году говорится, что для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, в феврале выходные дни не предусматриваются.
Поэтому согласно календарю, с 28 дней месяца 20 приходятся на рабочие и 8 - на субботу и воскресенье (2,3,9,10,16,17,23,24 число).
Как сообщал УНН, в январе за два праздничных дня от гололеда травмировалась более сотни киевлян.