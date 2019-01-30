В феврале дополнительных выходных не будет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. В феврале 2019 года официально выходными днями назначены субботы и воскресенья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины.

В распоряжении о переносе рабочих дней в 2019 году говорится, что для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, в феврале выходные дни не предусматриваются.

Поэтому согласно календарю, с 28 дней месяца 20 приходятся на рабочие и 8 - на субботу и воскресенье (2,3,9,10,16,17,23,24 число).

Как сообщал УНН, в январе за два праздничных дня от гололеда травмировалась более сотни киевлян.

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