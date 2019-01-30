У лютому додаткових вихідних не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У лютому 2019 року офіційно вихідними днями призначено суботи та неділі. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів України.
У розпорядженні про перенесення робочих днів у 2019 році йдеться, що для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, у лютому вихідні дні не передбачаються.
Тож згідно календаря, з 28 днів місяця 20 припадають на робочі і 8 – на суботи та неділі (2,3,9,10,16,17,23,24 число).
Як повідомляв УНН, у січні за два святкові дні від ожеледиці травмувалась понад сотня киян.