У лютому додаткових вихідних не буде

У розпорядженні про перенесення робочих днів у 2019 році йдеться, що для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, у лютому вихідні дні не передбачаються.

Тож згідно календаря, з 28 днів місяця 20 припадають на робочі і 8 – на суботи та неділі (2,3,9,10,16,17,23,24 число).

Як повідомляв УНН, у січні за два святкові дні від ожеледиці травмувалась понад сотня киян.