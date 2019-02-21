Стало відомо, коли та скільки українці відпочиватимуть навесні

Навесні буде три вихідних поспіль у березні з нагоди Міжнародного жіночого дня і п'ять вихідних поспіль з нагоди Великодня (28 квітня) та Дня праці (1 травня).

Свята у березні: п'ятниця, 8 березня — Міжнародний жіночий день, решта днів - суботи та неділя, 9-10 березня.

Свята і додаткові вихідні у квітні: неділя, 28 квітня – Пасха, 27 квітня – 1 травня – вихідні дні.

29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня; - 30 квітня – вівторок – вихідний, який доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

Свята у травні: середа, 1 травня – День праці, вихідний. Крім 1 травня – День праці (середа), вихідним буде і 9 травня, День перемоги, який припадає на четвер.

Нагадаємо, у лютому 2019 року офіційно додаткових вихідних немає.