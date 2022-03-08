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Когда Россия говорит, что "не воюет против мирного населения", я называю имена убитых детей: Елена Зеленская обратилась к международным СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Первая леди Елена Зеленская в открытом письме обратилась к международным журналистам и сообщила о реалиях, в которых на сегодня живет украинский народ, пишет УНН.

Цитата

"Несмотря на заверения поддерживаемых Кремлем пропагандистов, которые называют это "спецоперацией", на самом деле это массовое убийство мирных жителей Украины. Возможно, самыми страшными и разрушительными в этом вторжении являются детские жертвы. Восьмилетняя Алиса, погибшая на улицах Охтырки, когда ее дедушка пытался защитить ее. Или Полина из Киева, которая погибла во время обстрела вместе со своими родителями. 14-летний Арсений был ранен обломками в голову, и его не удалось спасти, потому что скорая помощь не смогла вовремя добраться до него из-за сильного обстрела. Когда Россия говорит, что "не ведет войну против мирного населения", я в первую очередь называю имена этих убитых детей", - пишет Зеленская.

Детали

Первая леди рассказала, как украинские женщины и дети теперь живут в бомбоубежищах и подвалах. В некоторых городах семьи не могут выбраться из бомбоубежищ по несколько дней подряд из-за неизбирательных и преднамеренных бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры.

"Эта война ведется против гражданского населения, и не только посредством обстрелов", - пишет она.

Зеленская напомнила, что некоторые люди нуждаются в интенсивной терапии и постоянном лечении, которое они сейчас не могут получить. Многие люди, в том числе пожилые, тяжелобольные и инвалиды, оказались отрезаны от мира, оказались вдали от своих семей и без какой-либо поддержки. Война против этих невинных людей - это "двойное преступление", считает она.

Первая леди также поблагодарила тех, кто предоставил гуманитарную помощь украинским гражданам, а также соседним государствам, которые щедро открыли свои границы, чтобы предоставить убежище украинским гражданам.

"Украина хочет мира. Но Украина будет защищать свои границы. Защищать свою идентичность. Этого она никогда не уступит.В городах, где продолжаются обстрелы, где люди оказываются под завалами, не могут выбраться из подвалов в течение нескольких дней, нам нужны безопасные коридоры для гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения в безопасное место. Нам нужно, чтобы власть имущие закрыли наше небо! Закройте небо, и мы сами справимся с войной на земле", - пишет она.

Она также обратилась непосредственно к журналистам с просьбой продолжать показывать то, что происходит в Украине, ибо информационной войне, которую ведет Российская Федерация, каждая улика имеет решающее значение.

"На прошлой неделе мне и моим людям это могло показаться преувеличением, но это реальность, в которой мы живем сегодня. И мы не знаем, как долго это продлится. Если мы не остановим Путина, который угрожает развязать ядерную войну, ни для кого из нас не будет в мире безопасного места. Мы победим. Из-за нашего единства. Единство на пути к любви к Украине. Слава Украине", - сказано в письме.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к британскому парламенту рассказал хронологию войны с Россией и призвал к действиям.

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