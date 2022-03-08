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Коли Росія каже, що "не воює проти мирного населення", я називаю імена вбитих дітей: Олена Зеленська звернулася до міжнародних ЗМІ

Коли Росія каже, що "не воює проти мирного населення", я називаю імена вбитих дітей: Олена Зеленська звернулася до міжнародних ЗМІ

Київ • УНН

 • 280337 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Перша леді Олена Зеленська у відкритому листі звернулася до міжнародних журналістів і повідомила про реалії, в яких на сьогодні живе український народ, пише УНН.

Цитата

"Незважаючи на запевнення підтримуваних Кремлем пропагандистів, які називають це "спецоперацією", насправді це масове вбивство мирних жителів України. Можливо, найстрашнішими і руйнівними в цьому вторгненні є дитячі жертви. Восьмирічна Аліса, яка загинула на вулицях Охтирки, коли її дідусь намагався захистити її. Або Поліна з Києва, яка загинула під час обстрілу разом зі своїми батьками. 14-річний Арсеній був поранений уламками в голову, і його не вдалося врятувати, тому що швидка допомога не змогла вчасно дістатися до нього через сильний обстріл. Коли Росія каже, що "не веде війну проти мирного населення", я в першу чергу називаю імена цих убитих дітей", - пише Зеленська.

Деталі

Перша леді розповіла, як українські жінки і діти тепер живуть в бомбосховищах і підвалах. У деяких містах сім'ї не можуть вибратися з бомбосховищ по кілька днів поспіль через невибіркові і навмисні бомбардування і обстріли цивільної інфраструктури.

"Ця війна ведеться проти цивільного населення, і не тільки за допомогою обстрілів", - пише вона.

Зеленська нагадала, що деякі люди потребують інтенсивної терапії та постійного лікування, яке вони зараз не можуть отримати. Багато людей, у тому числі літні, тяжкохворі та інваліди, виявилися відрізані від світу, опинилися далеко від своїх сімей і без будь-якої підтримки. Війна проти цих невинних людей - це "подвійний злочин", вважає вона.

Перша леді також подякувала тим, хто надав гуманітарну допомогу українським громадянам, а також сусіднім державам, які щедро відкрили свої кордони, щоб надати притулок українським громадянам.

"Україна хоче миру. Але Україна захищатиме свої кордони. Захищати свою ідентичність. Цього вона ніколи не поступиться. У містах, де тривають обстріли, де люди опиняються під завалами, не можуть вибратися з підвалів протягом декількох днів, нам потрібні безпечні коридори для гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення в безпечне місце. Нам потрібно, щоб можновладці закрили наше небо! Закрийте небо, і ми самі впораємося з війною на Землі", - пише вона.

Вона також звернулася безпосередньо до журналістів з проханням продовжувати показувати те, що відбувається в Україні, бо інформаційній війні, яку веде Російська Федерація, кожен доказ має вирішальне значення.

"Минулого тижня мені і моїм людям це могло здатися перебільшенням, але це реальність, в якій ми живемо сьогодні. І ми не знаємо, як довго це триватиме. Якщо ми не зупинимо Путіна, який загрожує розв'язати ядерну війну, ні для кого з нас не буде в світі безпечного місця. Ми переможемо. Через нашу єдність. Єдність на шляху до любові до України. Слава Україні", - сказано в листі.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський під час звернення до британського парламенту розповів хронологію війни з Росією і закликав до дій.

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