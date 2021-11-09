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Когда при коронавирусе нужно принимать антибиотики - врач поделился подробностями лечения

Киев • УНН

 • 41919 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Как только человек заболевает коронавирусной инфекцией, то моментальное лечение антибиотиками и гормональными препаратами является ошибкой. Об этом УНН рассказала Екатерина Сояк, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. 

Когда при коронавирусе нужно принимать антибиотики - врач поделился подробностями лечения

По мнению врача, такие препараты назначаются только при бактериальном осложнении.

Цитата

“Антибиотики достаточно ослабляют организм, который и так борется с инфекцией. И антибиотики на вирус в принципе не действуют. Антибиотики при ковиде назначаются только когда ковид сопровождается бактериальной пневмонией, и когда назначаются гормоны, и вдруг падает температура. Также - для профилактики бактериальной пневмонии. Но никак не для лечения самого коронавируса”, - объяснила врач.

При этом, Екатерина Сояк подчеркнула, что раннее лечение коронавируса является обязательным.

“Раннее лечение коронавируса правильными препаратами очень важно. При этом все клиницисты, которые ведут пациентов, видят, что осложнения развиваются намного быстрее и сложнее, если мы не начинаем вовремя лечение. Как только диагностировали ковид - начинаем лечиться и держим ситуацию под контролем. Коронавирус на раннем этапе не лечится только питьем воды и отдыхом”, - считает Екатерина Сояк.

Дополним

Недавно врач-пульмонолог рассказал об осложнениях от коронавируса и эффективных препаратах.

По его мнению, начинать раннее лечение коронавирусной инфекции следует препаратами, которые снимают вирусную нагрузку с организма.

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