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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Коли при коронавірусі потрібно приймати антибіотики – лікар поділився подробицями лікування

Київ • УНН

 • 41919 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Як тільки людина захворює коронавірусною інфекцією, то моментальне лікування антибіотиками і гормональними препаратами є помилкою. Про це УНН розповіла Катерина Сояк, лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю.

Коли при коронавірусі потрібно приймати антибіотики – лікар поділився подробицями лікування

На думку лікаря, такі препарати призначаються тільки при бактеріальному ускладненні.

Цитата

“Антибіотики досить послаблюють організм, який і так бореться з інфекцією. І антибіотики на вірус, в принципі, не діють. Антибіотики при коронавірусі призначаються тільки коли ковід супроводжується бактеріальною пневмонією, і коли призначаються гормони, і раптом падає температура. Також - для профілактики бактеріальної пневмонії. Але ніяк не для лікування самого коронавірусу", - пояснила лікар.

При цьому, Катерина Сояк наголосила, що раннє лікування коронавірусу є обов'язковим.

“Раннє лікування коронавірусу правильними препаратами дуже важливе. При цьому всі клініцисти, які ведуть пацієнтів, бачать, що ускладнення розвиваються набагато швидше і складніше, якщо ми не починаємо вчасно лікування. Як тільки діагностували ковід - починаємо лікуватися і тримаємо ситуацію під контролем. Коронавірус на ранньому етапі не лікується тільки питтям води і відпочинком", - вважає Катерина Сояк.

Доповнимо

Нещодавно лікар-пульмонолог розповів про ускладнення від коронавірусу і ефективні препарати.

На його думку, починати раннє лікування коронавірусної інфекції слід препаратами, які знімають вірусне навантаження з організму.

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