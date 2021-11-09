Коли при коронавірусі потрібно приймати антибіотики – лікар поділився подробицями лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Як тільки людина захворює коронавірусною інфекцією, то моментальне лікування антибіотиками і гормональними препаратами є помилкою. Про це УНН розповіла Катерина Сояк, лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю.
На думку лікаря, такі препарати призначаються тільки при бактеріальному ускладненні.
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“Антибіотики досить послаблюють організм, який і так бореться з інфекцією. І антибіотики на вірус, в принципі, не діють. Антибіотики при коронавірусі призначаються тільки коли ковід супроводжується бактеріальною пневмонією, і коли призначаються гормони, і раптом падає температура. Також - для профілактики бактеріальної пневмонії. Але ніяк не для лікування самого коронавірусу", - пояснила лікар.
При цьому, Катерина Сояк наголосила, що раннє лікування коронавірусу є обов'язковим.
“Раннє лікування коронавірусу правильними препаратами дуже важливе. При цьому всі клініцисти, які ведуть пацієнтів, бачать, що ускладнення розвиваються набагато швидше і складніше, якщо ми не починаємо вчасно лікування. Як тільки діагностували ковід - починаємо лікуватися і тримаємо ситуацію під контролем. Коронавірус на ранньому етапі не лікується тільки питтям води і відпочинком", - вважає Катерина Сояк.
Доповнимо
Нещодавно лікар-пульмонолог розповів про ускладнення від коронавірусу і ефективні препарати.
На його думку, починати раннє лікування коронавірусної інфекції слід препаратами, які знімають вірусне навантаження з організму.