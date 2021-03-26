Когда дуб имеет значение: коньячные эксперты рассказали, как бочка влияет на вкус напитка

КИЕВ. 26 марта. УНН. На вкусовые качества выдержанного алкоголя влияет не только время нахождения в бочке, но даже сам материал, из которого она сделана. Почему для коньяка используют именно дуб, зачем древесину на долгое время оставляют под ветрами и дождями, а также почему изготовление бочек не доверяют машинам УНН рассказали коньячные эксперты бренда LIONEL.