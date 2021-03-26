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Когда дуб имеет значение: коньячные эксперты рассказали, как бочка влияет на вкус напитка

Когда дуб имеет значение: коньячные эксперты рассказали, как бочка влияет на вкус напитка

Киев  •  УНН

 • 28676 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На вкусовые качества выдержанного алкоголя влияет не только время нахождения в бочке, но даже сам материал, из которого она сделана. Почему для коньяка используют именно дуб, зачем древесину на долгое время оставляют под ветрами и дождями, а также почему изготовление бочек не доверяют машинам УНН рассказали коньячные эксперты бренда LIONEL.

Да, именно во французском городке Коньяк на западе Франции изобрели аламбик - перегонный аппарат, в котором вино дистиллируется в коньячный спирт.

Цитата

"Будущий коньяк разливали в дубовые бочки. Эталоном считается дуб, который вырос в старых французских лесах Трансе или Лимузен. Позже в мире начали использовать не только французские деревья, главное, чтобы дуб вырос в экологически чистой местности и был по возрасту не моложе 60 лет", - рассказали коньячные эксперты.

Детали

Они также подчеркнули, что сначала дуб оставляют на улице на несколько месяцев или лет, чтобы подвергнуть воздействию погодных условий: дождя, снега, ветра и солнца. За это время химический состав древесины меняется. После сушки в ангарах из древесины начинают изготавливать бочку.

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"Несмотря на развитие технологий при изготовлении бочек предпочтение отдается ручной работе. Бондарь скрепляет доски с одной стороны, деревянный цветок выжигают на огне, что придает древесине аромат. Чтобы сделать бочку герметичной, нужны специальные обручи, которые сжимают деревянные элементы. Главная сложность работы в том, что использовать при изготовлении бочки любые металлические крепления или клей строго запрещено, ведь это может негативно повлиять на вкус коньяка", - объясняют эксперты.

Коньячный спирт разливают в бочки до 450 литров, в которых коньяк приобретает свой характерный цвет, а также набирает уникальных ароматов.

"Традиционно бочки выдерживают в погребах. За несколько месяцев коньячный спирт переливают в старшие емкости. Самое благородное сочетание выдержки дубовой бочки и тепла солнечной виноградной грозди мы воплотили в нашем коньяке LIONEL", - подытожили эксперты.

Напомним

На полках украинских магазинов появился коньяк LIONEL в необычной бутылке - в форме коньячного бокала.

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