Коли дуб має значення: коньячні експерти розповіли, як діжка впливає на смак напою

Так, саме у французькому містечку Коньяк на заході Франції винайшли аламбік — перегінний апарат, у якому вино дистилюється в коньячний спирт.

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“Майбутній коньяк розливали у дубові діжки. Еталоном вважається дуб, який виріс у старих французьких лісах Трансе або Лімузен. Пізніше у світі почали використовувати не тільки французькі дерева, головне, щоб дуб виріс в екологічно чистій місцевості та був за віком не молодше 60 років”, — розповіли коньячні експерти.

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Вони також підкреслили, що спочатку дуб залишають на вулиці на декілька місяців чи років, щоб піддати впливу погодних умов: дощу, снігу, вітру та сонцю. За цей час хімічний склад деревини змінюється. Після сушіння в ангарах, з деревини починають виготовляти діжку.

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“Попри розвиток технологій при виготовленні діжок перевагу надають ручній роботі. Бондар скріплює дошки з одного боку, дерев’яну квітку випалюють на вогні, що надає деревині аромату. Щоб зробити діжку герметичною, потрібні спеціальні обручі, які стягують дерев’яні елементи. Головна складність роботи в тому, що використовувати при виготовленні діжки будь-які металеві кріплення або клей суворо заборонено, адже це може негативно вплинути на смак коньяку”, — пояснюють експерти.

Коньячний спирт розливають у діжки до 450 літрів, у яких коньяк набуває свого характерного кольору, а також набирає унікальних ароматів.

“Традиційно діжки витримують у льохах. За кілька місяців коньячний спирт переливають в старші ємкості. Саме благородне поєднання витримки дубової діжки та тепла сонячного виноградного грона ми втілили в нашому коньяку LIONEL”, — підсумували експерти.

Нагадаємо

На полицях українських магазинів з’явився коньяк LIONEL у незвичній пляшці — у формі коньячного келиха.