Сам собі інспектор: як вибрати справжній коньяк, а не підробку

Деталі

Вибір. Визначати якість коньяку за певними ознаками вже можна одразу в магазині. Базові вимоги: наявність акцизної марки, надійно закоркована пляшка без дефектів та чиста етикетка без слідів клею.

Часто при виборі коньяку покупець орієнтується на кількість зірочок на етикетці, що означає період витримки напою у бочці. Але зазначена на пляшці витримка не завжди є гарантією якості коньяку та відповідає дійсності. Краще звернути увагу на консистенцію, перевернувши пляшку догори. Якщо рідина стече одразу – у пляшці молодий і не витриманий коньяк, а якщо ж напій впаде у вигляді великої краплі або стікатиме по стінках – це свідчення його якості.

Важливим параметром якості напою є колір, який може змінюватись залежно від часу витримки. Головне, на що потрібно звертати увагу: коньяк повинен бути чистим, без каламутних домішок чи осаду.

Дегустація. Куштувати коньяк найкраще зі сніфтера — спеціального келиха, який отримав назву від англійського: нюхати. Звужена до гори форма концентрує запах у верхній частині. Якщо запах різкий і неприємний, то існує велика ймовірність підробки. Можна також злегка нахилити келих і покрутити по колу: якщо рідина стікає повільно, залишаючи за собою повільні крапельки – коньяк якісний. Врахуйте, що запах і смак напою розкривається поступово від контакту з повітрям, тому пити потрібно повільно, щоб дати йому час на повне розкриття.

Доповнення

Коньяк у поєднанні з сиром вважається потужним афродизіаком, тому прекрасно пасує, на думку експертів, для романтичної вечері.

УНН також писав, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці – коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL – лікеро-горілчаному заводі Prime - підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою.