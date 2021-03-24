Сам собі інспектор: як вибрати справжній коньяк, а не підробку

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Коньяк — один із найпопулярніших напоїв в Україні, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Саме така популярність і обумовлює велику кількість підробок на алкогольному ринку. Тим паче, за повідомленням правоохоронних органів, випадки фальсифікації алкоголю значно почастішали останнім часом. Тож УНН підготував прості рекомендації, яким чином можна вибрати справжній коньяк, а не підробку.

Деталі

Вибір. Визначати якість коньяку за певними ознаками вже можна одразу в магазині. Базові вимоги: наявність акцизної марки, надійно закоркована пляшка без дефектів та чиста етикетка без слідів клею.

Часто при виборі коньяку покупець орієнтується на кількість зірочок на етикетці, що означає період витримки напою у бочці. Але зазначена на пляшці витримка не завжди є гарантією якості коньяку та відповідає дійсності. Краще звернути увагу на консистенцію, перевернувши пляшку догори. Якщо рідина стече одразу – у пляшці молодий і не витриманий коньяк, а якщо ж напій впаде у вигляді великої краплі або стікатиме по стінках – це свідчення його якості.

Важливим параметром якості напою є колір, який може змінюватись залежно від часу витримки. Головне, на що потрібно звертати увагу: коньяк повинен бути чистим, без каламутних домішок чи осаду.

Дегустація. Куштувати коньяк найкраще зі сніфтера — спеціального келиха, який отримав назву від англійського: нюхати. Звужена до гори форма концентрує запах у верхній частині. Якщо запах різкий і неприємний, то існує велика ймовірність підробки. Можна також злегка нахилити келих і покрутити по колу: якщо рідина стікає повільно, залишаючи за собою повільні крапельки – коньяк якісний. Врахуйте, що запах і смак напою розкривається поступово від контакту з повітрям, тому пити потрібно повільно, щоб дати йому час на повне розкриття.

Доповнення

Коньяк у поєднанні з сиром вважається потужним афродизіаком, тому прекрасно пасує, на думку експертів, для романтичної вечері. 

УНН також писав, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці – коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL – лікеро-горілчаному заводі Prime - підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою. 

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