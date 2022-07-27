Коллекторам запретят взимать долги по кредитам с военных – решение ВР

Цитата

«Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №7414. Теперь во время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены, кредитодателям и коллекторским компаниям запрещено взимать долги по потребительскому кредитованию», - сообщила Шуляк.

Детали

По ее словам, нельзя будет больше беспокоить украинских защитников и отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения. Запрет будет относиться и к членам их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц. Это позволит бойцам спокойно выполнять свои задачи по защите Украины и каждого из нас.

В частности, речь идет о:



военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохранительных органов – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины;



военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью;



военнообязанных и резервистов;



членов добровольческих формирований территориальных общин.



«Заемщик, принадлежащий к одной из указанных категорий и желающий прекратить взаимодействие с кредитором (коллектором), должен сообщить о своей принадлежности к одной из этих категорий», - написала Шуляк.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять внесение изменений в ЗУ «О потребительском кредитовании», которые делают невозможным взаимодействие коллекторов с военнослужащими и их семьями во время действия военного состояния.

8 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов.