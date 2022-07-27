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Колекторам заборонять стягувати борги за кредитами з військових – рішення ВР

Колекторам заборонять стягувати борги за кредитами з військових – рішення ВР

Київ • УНН

 • 104259 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, який захистить учасників бойових дій від колекторів. Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Цитата

«Верховна Рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроєкт №7414. Відтепер під час дії воєнного стану та упродовж 6 місяців після його припинення або скасування, кредитодавцям та колекторським компаніям заборонено стягувати борги із споживчого кредитування», - повідомила Шуляк.

Деталі

За її словами, не можна буде більше турбувати українських захисників і надсилати текстові, голосові та інші повідомлення. Стосуватиметься заборона військовослужбовців і членів їхніх сімей, близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів та третіх осіб. Це дозволить бійцям спокійно виконувати своє завдання по захисту України та кожного з нас.

Зокрема, йдеться про:

  • військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України;
  • військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю;
  • військовозобов'язаних та резервістів;
  • членів добровольчих формувань територіальних громад.

«Позичальник, який належить до однієї з зазначених категорій та має бажання припинити взаємодію з кредитором (колектором), має повідомити про свою належність до однієї з цих категорій», - написала Шуляк.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити внесення змін до ЗУ «Про споживче кредитування», які унеможливлять взаємодію колекторів з військовослужбовцями та їхніми родинами на час дії воєнного стану.

8 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який захистить учасників бойових дій від колекторів.

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