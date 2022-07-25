Профільний комітет ВР підтримав законопроект, що захистить військовослужбовців від колекторів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити внесення змін до ЗУ «Про споживче кредитування», які унеможливлять взаємодію колекторів з військовослужбовцями та їхніми родинами на час дії воєнного стану. Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев за результатами засідання, повідомляє УНН.
Цитата
«Законопроєкт №7414 про внесення змін до Закону України «Про споживче кредитування» щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками», - повідомив Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
Деталі
Запропоновані цим законопроєктом зміни спрямовані на встановлення тимчасової, на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після дня його припинення або скасування, заборони на взаємодію з метою врегулювання простроченої заборгованості щодо:
• військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
• військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;
• членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
• осіб, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, осіб, зниклих безвісти.
Також Гетманцев повідомив, що ухвалити за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками комітет рекомендував законопроєкт №7548-1 про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур.
«Закон передбачає звільнення від оподаткування ввізним митом мішків, рукавів для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження», - пояснив Гетманцев.
Також на засіданні було рекомендовано ухвалити в першому читанні за основу законопроєкт №7440 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо користування водними ресурсами протягом дії воєнного стану в Україні.