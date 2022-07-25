Профильный комитет ВР поддержал законопроект, который защитит военнослужащих от коллекторов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять внесение изменений в ЗУ «О потребительском кредитовании», которые делают невозможным взаимодействие коллекторов с военнослужащими и их семьями на время действия военного положения. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев по результатам заседания, сообщает УНН.
Цитата
«Законопроект №7414 о внесении изменений в Закон Украины «О потребительском кредитовании» по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения принять во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими поправками», - сообщил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Детали
Предложенные этим законопроектом изменения направлены на установление временного, на период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены, запрета на взаимодействие с целью урегулирования просроченной задолженности относительно:
• военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу территории Украины;
• военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
• членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
• лиц, находящихся в плену, лиц, с которыми потеряна связь, лиц, пропавших без вести.
Также Гетманцев сообщил, что принять за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками комитет рекомендовал законопроект №7548-1 о внесении изменения в раздел XXІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.
«Закон предусматривает освобождение от налогообложения ввозной пошлиной мешков, рукавов для хранения зерновых и масличных культур и оборудования для их наполнения, погрузки, разгрузки», – пояснил Гетманцев.
Также на заседании было рекомендовано принять в первом чтении за основу законопроект №7440 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пользования водными ресурсами в течение действия военного положения в Украине.