Коллаборанта стремоусова собираются хоронить в оккупированном Крыму - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что коллаборанта из Херсонской области кирилла стремоусова, который при оккупантах был назначен так называемым "замгубернатора", якобы похоронят во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.
Детали
По сообщениям, похороны стремоусова пройдут завтра в Симферополе.
К слову, в Херсонском облсовете заявляли о возможном инсценировании смерти стремоусова.
Сообщение о смерти стремоусова в ДТП распространили росСМИ и оккупанты из Херсонской области.