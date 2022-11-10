Коллаборанта стремоусова собираются хоронить в оккупированном Крыму - росСМИ

Детали

По сообщениям, похороны стремоусова пройдут завтра в Симферополе.

К слову, в Херсонском облсовете заявляли о возможном инсценировании смерти стремоусова.

Сообщение о смерти стремоусова в ДТП распространили росСМИ и оккупанты из Херсонской области.