Колаборанта стремоусова збираються ховати в окупованому Криму - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що колаборанта з Херсонщини кирила стремоусова, який при окупантах був призначений так званим "замгубернатора", нібито поховають в тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
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За повідомленнями, похорон стремоусова пройде завтра у Сімферополі.
До слова, у Херсонській облраді заявляли про можливе інсценування смерті стремоусова.
Повідомлення про смерть стремоусова у ДТП поширили росЗМІ і окупанти з Херсонщини.