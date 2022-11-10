Колаборанта стремоусова збираються ховати в окупованому Криму - росЗМІ

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За повідомленнями, похорон стремоусова пройде завтра у Сімферополі.

До слова, у Херсонській облраді заявляли про можливе інсценування смерті стремоусова.

Повідомлення про смерть стремоусова у ДТП поширили росЗМІ і окупанти з Херсонщини.