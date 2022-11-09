У Херсонській облраді заявили про можливе інсценування смерті стремоусова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у Telegram, що загибель так званого "заступника" псевдоголови Херсонської області кирила стремоусова може бути інсценуванням, передає УНН.
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"Стосовно інформації, яка розповсюджується окупантами і російськими джерелами інформації щодо загибелі в ДТП колаборанта кирила стремоусова. Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", – написав Соболевський.
Нагадаємо
Російське видання Readovka повідомило, що так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП.
Додамо, що у тимчасово захопленому Херсоні партизани оголосили "полювання" на зрадника стремоусова.