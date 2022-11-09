В Херсонском облсовете заявили о возможной инсценировки смерти стремоусова

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"Относительно информации, которую распространяют оккупанты и российские источники информации о гибели в ДТП коллаборанта кирилл стремоусова. Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Это может соответствовать действительности, а может быть инсценировкой", – написал Соболевский.

Напомним

Российское издание Readovka сообщило, что так называемый "заместитель" псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов погиб в ДТП.

Добавим, что во временно захваченном Херсоне партизаны объявили "охоту" на предателя стремоусова.