В ДТП погиб коллаборант стремоусов – росСМИ

Цитата

"Заместитель главы администрации" Херсонской области погиб в ДТП. Как именно это произошло – неизвестно", – говорится в сообщении.

Напомним

Коллаборант кирилл стремоусов попал в "черный список" ЕС.

Ранее сообщали, что во временно захваченном Херсоне партизаны объявили "охоту" на предателя Украины стремоусова.