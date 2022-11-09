В ДТП погиб коллаборант стремоусов – росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Так называемый "заместитель" псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов погиб в ДТП. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило российское издание Readovka, передает УНН.
Позже российские СМИ написали, что гибель коллаборанта подтвердили в пресс-службе "администрации" Херсонской области.
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"Заместитель главы администрации" Херсонской области погиб в ДТП. Как именно это произошло – неизвестно", – говорится в сообщении.
Напомним
Коллаборант кирилл стремоусов попал в "черный список" ЕС.
Ранее сообщали, что во временно захваченном Херсоне партизаны объявили "охоту" на предателя Украины стремоусова.