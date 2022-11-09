У ДТП загинув колаборант стремоусов – росЗМІ

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"Заступник голови адміністрації" Херсонської області загинув у ДТП. Як саме це сталося – невідомо", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Колаборант кирило стремоусов потрапив до "чорного списку" ЄС.

Раніше повідомляли, що в тимчасово захопленому Херсоні партизани оголосили "полювання" на зрадника України стремоусова.