У ДТП загинув колаборант стремоусов – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП. Про це із посиланням на власні джерела повідомило російське видання Readovka, передає УНН.
Згодом російські ЗМІ написали, що загибель колаборанта підтвердили у пресслужбі "адміністрації" Херсонської області.
Цитата
"Заступник голови адміністрації" Херсонської області загинув у ДТП. Як саме це сталося – невідомо", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Колаборант кирило стремоусов потрапив до "чорного списку" ЄС.
Раніше повідомляли, що в тимчасово захопленому Херсоні партизани оголосили "полювання" на зрадника України стремоусова.