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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У ДТП загинув колаборант стремоусов – росЗМІ

У ДТП загинув колаборант стремоусов – росЗМІ

Київ • УНН

 • 401663 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП. Про це із посиланням на власні джерела повідомило російське видання Readovka, передає УНН.

Згодом російські ЗМІ написали, що загибель колаборанта підтвердили у пресслужбі "адміністрації" Херсонської області.

Цитата

"Заступник голови адміністрації" Херсонської області загинув у ДТП. Як саме це сталося – невідомо", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Колаборант кирило стремоусов потрапив до "чорного списку" ЄС. 

Раніше повідомляли, що в тимчасово захопленому Херсоні партизани оголосили "полювання" на зрадника України стремоусова.

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