"Коктейль" из антител уничтожил SARS-CoV-2 и может стать альтернативой вакцинации - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Американские ученые сообщили о том, что разработали мощный коктейль из антител, который способен полностью нейтрализовать SARS-CoV-2. Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Nature, передает УНН.
Так, у 40 пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, предварительно взяли антитела и выделили из них 61 тип антител. После чего были отобраны 9 самых перспективных, чтобы "уничтожать коронавирусную инфекцию".
Сообщается, что полученный "коктейль из антител" убивал вирус в культуре клеток, а проведенное тестовое лечение на модели хомяков показало полное уничтожение вируса в тканях легких.
"Мы выделили наиболее мощные антитела, которые можно будет массово производить и вводить пациентам. Мы надеемся, что их можно будет использовать для лечения COVID-19", - сообщил автор исследования Дэвид Хо.
По данным ученых, мутировавшим вариантам вируса также будет трудно "ускользнуть" от лечения, поскольку состав коктейля очень разнообразен. А различные антитела направлены на различные места спаечного белка, что, в свою очередь, позволит предотвратить устойчивость SARS-CoV-2 к такому лечению.
Старт клинических исследований запланировано на октябрь. В случае их успешного завершения, ученые считают антитела перспективной заменой вакцины, особенно для наиболее уязвимых групп людей.
"Планируется, что они (антитела) будут храниться в организме после переливания крови в течение трех-шести месяцев", - отмечается в докладе.