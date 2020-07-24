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"Коктейль" з антитіл знищив SARS-CoV-2 і може стати альтернативою вакцинації - вчені

"Коктейль" з антитіл знищив SARS-CoV-2 і може стати альтернативою вакцинації - вчені

Київ • УНН

 • 21912 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Американські вчені повідомили про те, що розробили потужний коктейль з антитіл, що здатен повністю нейтралізувати SARS-CoV-2. Про це сказано у доповіді, опублікованій у журналі Nature, передає УНН.

Так, у 40 пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 у важкій формі, попередньо взяли антитіла і виділили з них 61 тип антитіл. Після чого були відібрані 9 найбільш перспективних, щоб "знищувати коронавірусну інфекцію".

Повідомляється, що отриманий "коктейль з антитіл" вбивав вірус у культурі клітин, а проведене тестове лікування на моделі хом'яків показало повне знищення вірусу у тканинах легенів.

"Ми виділили найбільш потужні антитіла, які можна буде масово виробляти і вводити пацієнтам. Ми сподіваємося, що їх можна буде використовувати для лікування і профілактики COVID-19", - повідомив автор дослідження Девід Хо.

За даними вчених, варіантів вірусу, що мутували - також буде важко "вислизнути" від лікування, оскільки склад коктейлю дуже різноманітний. А різні антитіла спрямовані на різні місця спайкового білка, що, в свою чергу, дозволить запобігти стійкості SARS-CoV-2 до такого лікування.

Старт клінічних досліджень запланований на жовтень. У разі їх успішного завершення, вчені вважають антитіла перспективною заміною вакцини, особливо для найбільш уразливих груп людей.

"Планується, що вони (антитіла) будуть зберігатися в організмі після переливання крові протягом трьох-шести місяців", - наголошується у доповіді.

Українські Національні Новини

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