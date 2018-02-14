Любовь с первого взгляда: Марина Порошенко рассказала, как познакомилась с мужем
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко во время рабочего визита на Закарпатье поделилась историей о начале романтических отношений с Петром Порошенко, сообщает корреспондент УНН.
"... Любовь к моему мужу имеет довольно длительную историю. Мы с ним познакомились еще в студенческие годы - он был студентом факультета международных экономических отношений университета имени Тараса Григорьевича Шевченко, а я студенткой Киевского медицинского университета имени Богомольца. Это произошло после зимних экзаменов в общежитии на дискотеке. И это была любовь с первого взгляда ... ", - рассказала Марина Порошенко.
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Как ранее сообщал УНН, Марина Порошенко рассказала о Дне влюбленных в президентской семье.