Кохання із першого погляду: Марина Порошенко розповіла, як познайомилась із чоловіком
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко під час робочого візиту на Закарпаття поділилася історією про початок романтичних стосунків з Петром Порошенком, повідомляє кореспондент УНН.
“...Кохання до мого чоловіка має доволі тривалу історію. Ми з ним познайомилися ще у студентські роки — він був студентом факультету міжнародних економічних відносин університету імені Тараса Григоровича Шевченка, а я студенткою Київського медичного університету імені Богомольця. Це сталося після зимових іспитів у гуртожитку на дискотеці. І це було кохання з першого погляду...”, — розповіла Марина Порошенко.
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Як раніше повідомляв УНН, Марина Порошенко розповіла про День закоханих у президентській сім'ї.