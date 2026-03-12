$43.980.1150.930.10
"Когда выключается свет - спектакль продолжается": как театр в Николаеве работает после ракетного удара

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Российская ракета С-300 повредила историческое здание театра в Николаеве. Несмотря на разрушения и устаревшую технику, заведение провело 400 спектаклей за прошлый год.

"Когда выключается свет - спектакль продолжается": как театр в Николаеве работает после ракетного удара

Здание в центре города, построенное еще в XIX веке, памятник архитектуры, оно пережило смену эпох и властей, а во время полномасштабной войны – и российский ракетный удар. Несмотря на повреждения, Николаевский академический художественный драматический театр не прекратил работы, передает УНН.

С началом большой войны коллектив сразу изменил привычный ритм жизни: сцена стала не только площадкой для спектаклей, но и местом волонтерства и поддержки для горожан.

"Коллектив театра не прекратил своей работы. Мы занимались волонтерством — в мастерских шили бафы, балаклавы, дождевики. Делали выездные концертные бригады для ВПЛ, для военных, для детских садов, чтобы поддерживать город", — рассказывает директор и художественный руководитель театра Артем Свистун.

Даже в самые тяжелые месяцы спектакли не отменяли – их просто переносили в укрытие.

Самое большое испытание театр пережил осенью 2022 года. В конце сентября российская ракета С-300 попала в здание. Взрывная волна выбила окна, повредила фасад, оборудование и часть технических помещений.

"Было уничтожено немало техники, компьютеры, аппаратура, повреждено световое и звуковое оборудование, люстра в зале, даже швейные машинки. Но театр не прекращал работы. То, что могли быстро починить, – восстановили", – говорит Свистун.

Поскольку здание является историческим памятником, повреждения от обстрела внесли в реестры ЮНЕСКО как факт разрушения культурного наследия. Несмотря на это, театр продолжает работать практически без пауз. Только за прошлый год здесь состоялось около 400 спектаклей и мероприятий, которые посетили почти 47 тысяч зрителей. Часть программ теперь посвящают арт-терапии для военных, ветеранов, переселенцев и детей, переживших войну.

"Сейчас театр – это уже не просто развлечения. Это больше просветительское пространство, место поддержки для людей", – отмечает директор.

В то же время будничная работа сцены держится на технике, которая давно нуждается в обновлении. Самая большая проблема — это световой пульт, он пережил взрыв, но окончательно устарел. А свет для театра – один из ключевых инструментов. Именно он формирует атмосферу спектакля, управляет ритмом сцены и помогает актерам.

"Наш пульт имеет 48 фейдеров, а приборов у нас более ста. Из-за этого под каждый спектакль приходится все программировать заново", – объясняет художник по свету Артем Переверзев.

По его словам, оборудование работает уже около четверти века, а технической поддержки для него давно не существует.

"Из 48 фейдеров нормально работают где-то десять. Бывает, что пульт зависает прямо во время спектакля, тогда свет исчезает на несколько минут, пока мы все перезагружаем", – говорит Переверзев.

Иногда зрители даже не догадываются, что техническая пауза на сцене – вынужденная. Но для команды театра это ежедневный вызов.

Несмотря на технические трудности, зал почти всегда заполнен. Для многих жителей Николаева поход в театр стал способом хотя бы на несколько часов отойти от ежедневного напряжения войны.

"Я часто прихожу сюда с дочкой. Это полтора-два часа счастья, когда забываешь о тревогах и взрывах. Ты просто погружаешься в игру актеров", – говорит зрительница Елена.

Другая поклонница театра, Виктория, называет эти вечера способом вернуться к нормальной жизни.

"Для меня театр – это как на несколько часов вернуться в довоенное время. И эта возможность сейчас настолько ценна, что словами трудно передать", — говорит она.

Театр в прифронтовом городе давно перестал быть лишь культурной институцией. Для Николаева он стал местом, где люди находят опору – даже тогда, когда свет на сцене иногда выключается.

Лилия Подоляк

