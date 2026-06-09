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Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста

Киев • УНН

 • 4778 просмотра

Психолог Ольга Голубицкая назвала тревожные изменения в поведении ребенка поводом для визита к специалисту. Эффективная терапия всегда начинается с родителей.

Когда ребенку нужна помощь детского психолога и как выбрать специалиста
Фото: freepik

Часто родители задумываются о консультации детского психолога только тогда, когда поведение ребенка становится неуправляемым. В то же время специалисты подчеркивают, что обращаться за помощью стоит не только в кризисных ситуациях, но и при первых длительных изменениях в эмоциональном состоянии или отношениях в самой семье. Подробнее о том, когда ребенку действительно нужен психолог, как распознать тревожные сигналы и почему работа со специалистом начинается не с ребенка, а с родителей, рассказала специально для УНН психолог Ольга Голубицкая, имеющая 16 лет опыта работы с детьми и взрослыми.

Детали

Многие родители обращаются к детскому психологу, когда замечают изменения  в поведении своего ребенка или сталкиваются с трудностями в общении с ним. В то же время, проблема не всегда кроется только в ребенке, ведь на его эмоциональное состояние значительно влияет именно атмосфера в семье. Ребенок является частью семейной системы, а потому любые трудности стоит рассматривать комплексно.

Довольно часто родители приводят ребенка из-за нарушения контакта между родителями и ребенком. Когда начинаешь работать, оказывается, что с ребенком на самом деле все более-менее хорошо. А не хорош сам контакт и то, как выстроена семейная система. На самом деле довольно легко помочь ребенку и гораздо сложнее выстроить контакт с родителями, чтобы они начинали менять свою семейную систему и учитывали возрастные особенности ребенка

- пояснила Ольга Голубицкая.

По словам психолога, тревожным сигналом у детей могут быть как чрезмерно эмоциональные реакции, так и чрезмерная замкнутость. Особое внимание стоит обращать на изменения, которые длятся долгое время и не зависят от конкретной ситуации. Также о психологических трудностях могут свидетельствовать психосоматические проявления.

Если мы говорим только о ребенке, то это могут быть гиперреакции, которые длятся очень долго. Ребенок может постоянно плакать, видеть ночные кошмары, иметь нервные тики или другие психосоматические проявления. Или наоборот - быть слишком молчаливым, не идти на контакт, не хотеть выходить из комнаты или на улицу. Все, что проявляется в гиперформе и повторяется в течение длительного времени, является поводом обратиться к психологу

- подчеркнула психолог.

Не менее важным является правильный выбор специалиста. По мнению Ольги Голубицкой, знакомство с психологом должно начинаться именно с родителей, а не с ребенка, так как во время первой встречи необходимо обсудить проблему, историю развития ребенка и формат будущей работы.

В идеале первая встреча должна быть без ребенка, только с родителями. Они рассказывают историю ребенка, описывают ситуацию, а психолог объясняет, как будет происходить работа. Очень важно, чтобы психолог понравился родителям. Если родители не доверяют специалисту, а ребенок уже установил с ним контакт, это может создать дополнительные трудности. Психолог должен четко объяснить алгоритм работы, методы и этапы терапии

- подчеркнула Ольга Голубицкая.

Еще одна распространенная проблема - это  страх ребенка перед встречей с психологом. Эксперт убеждена, что главное правило для родителей - именно честность. То есть, не стоит обманывать ребенка или скрывать истинную цель визита.

Нельзя говорить ребенку, что вы идете к врачу или просто на прогулку. Нужно честно объяснить, что психолог - это такой человек, который помогает лучше понимать свои эмоции и чувства. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал право выбора. Я всегда говорю детям, что если я им не понравлюсь, то они имеют право об этом сказать, отказаться и не приходить. Для ребенка важно понимать, что с ним считаются как с личностью

- говорит психолог.

Психолог также подчеркивает, что эффективная терапия не всегда означает быстрые положительные изменения. Иногда ребенок может стать более эмоциональным или начать острее реагировать на события, и именно это также часто является частью процесса изменений.

Когда работа начинает действовать, ребенок меняется. Иногда это выглядит как ухудшение поведения, но на самом деле это может быть признаком того, что процесс пошел. Это похоже на ремонт: сначала становится неудобно, потому что что-то перестраивается. Поэтому родителям важно набраться терпения и помнить, что изменения не происходят за два-три занятия

- заметила Ольга Голубицкая.

Среди распространенных мифов о детских психологах Ольга Голубицкая называет убеждение, что детский психолог имеет более низкую квалификацию, чем специалист для взрослых, или что ребенка можно "починить" за несколько встреч. Также родители часто сомневаются в эффективности онлайн-консультаций.

Есть миф, что детский психолог - это психолог, который не смог работать со взрослыми. На самом деле детский психолог работает и с детьми, и с родителями, то есть со всей семейной системой. Также мифом является то, что психолог может быстро "отремонтировать" ребенка без участия родителей. А что касается онлайн-работы, то она может быть эффективной, однако для детей постарше, в то время как для дошкольников живой контакт все же остается лучшим вариантом

- рассказала психолог.

Ольга Голубицкая подытоживает, что помощь ребенку почти всегда связана с работой всей семьи. Именно поэтому родителям важно быть готовыми не только привести ребенка к психологу, но и самим принимать активное участие в процессе изменений.

Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки05.06.2026, 17:04 • 47901 просмотр

Алла Киосак

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