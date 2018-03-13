Кодекс процедур банкротства повысит Украину в рейтинге Doing Busiess
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Принятие Кодекса процедур банкротства станет позитивным сигналом для инвесторов и существенно поднимет Украину в рейтинге Doing Busiess. Такое заявление сделал один из соавторов проекта №8060 Кодекса процедур банкротства Украины, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
“Принятие Кодекса процедур банкротства позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business сразу на 9 пунктов. Учитывая, что за последние 3 года мы поднялись всего на 7 пунктов, это будет существенный прорыв и позитивный сигнал для иностранных предпринимателей и инвесторов”, - убежден он.
Также, по словам Алексеева, проект Кодекса предусматривает отдельную книгу о процедурах финансовой реабилитации физических лиц. В ее основу был положен законопроект №2353 “О реструктуризации долгов физического лица или признания его банкротом”.
“Готовя этот законопроект, мы изучали опыт многих стран и предложили такие механизмы, которые защищают интересы как должников, так и кредиторов. Здесь очень важно сохранить баланс, чтобы помочь людям, у которых сложные жизненные обстоятельства, выбраться из долговой ямы, но при этом не расшатать и банковскую систему”, - пояснил он.
Напомним, Верховная Рада запретила возбуждать дело о банкротстве “Черноморнефтегаза” до 1 января 2019 года.